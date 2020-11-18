Москва, 18 ноября 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 18 ноября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о закреплении дистанционного образования в законодательстве, сообщает ИА REGNUM.
За Минпросвещения и за Минобрануки закрепляются полномочия вводить в России режим дистанционного обучения в условиях повышенной готовности, ЧС и иных форс-мажорных обстоятельствах.
Кроме того, профильные министерства должны будут прописать регламент длительности уроков и выставления оценок в условиях онлайн-обучения.
Прописывается, что такое обучение можно будет организовать не только по всей стране, но и в отдельном регионе, районе или муниципалитете.
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