Республика Беларусь, , 16:53 — REGNUM Дворовые протесты и радикализация несанкционированных акций протеста могут стать началом гражданской войны в стране, заявил 17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Видеозапись его интервью опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Речь идет о «сакрализации» гибели участника протестов Романа Бондаренко, получившего травмы в драке с противниками оппозиции, снимавшими в одном из минских дворов бело-красно-белые ленты.

«Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое: кладбище и мемориалы — это психологическое воздействие на население… Но что самое опасное? Начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти дворы становятся — уже стали — местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает, начинаются потасовки, драки. И, как результат, то, что произошло на одной из площадок спортивных… Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны. Это главная цель», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии, комментируя гибель Бондаренко, заявил, что власти это было не нужно и призвал не заниматься политическими спекуляциями на факте смерти человека.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции политических противников Лукашенко продолжаются в Белоруссии с 9 августа текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия расширила ответные санкции в отношении Евросоюза и Канады