Минск, , 16:36 — REGNUM Минск расширил свой санкционный список по Европейскому союзу и Канаде в ответ на решение о дополнительных санкциях, принятое Советом ЕС. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба МИД Белоруссии.

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"В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что санкционный список пока не будет опубликован «в рамках дипломатической корректности», но уточнили, что он «носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».

«Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок», — добавили в белорусском ведомстве.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что главы МИД стран ЕС в ходе видеоконференции 19 ноября обсудят введение новых санкций против Белоруссии, включая расширение чёрного списка официальных лиц и новые виды рестриктивных мер.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готовит ответные меры на случай расширения санкций.

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