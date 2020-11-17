Новосибирск, , 16:36 — REGNUM В Новосибирской области в прошедшее воскресенье состоялись местные выборы в шести муниципальных районах: в Болотнинском, Каргатском, Куйбышевском, Сузунском, Черепановском и Чулымском. В рамках восьми из девяти избирательных кампаний, назначенных в регионе, избиратели голосовали за претендентов на депутатские мандаты в местные сельсоветы. В одном из районов прошли выборы депутатов в Совет города Чулыма.

«В воскресенье, 15 ноября на территории Новосибирской области прошли выборы в органы местного самоуправления по 9 муниципальным избирательным кампаниям, в результате которых избрано 70 депутатов. Все ограничительный меры, связанные с распространением коронавируса, были соблюдены. Мне кажется, что на местном уровне граждане даже более строго относятся к соблюдению мер противоэпидемиологической безопасности, чем в крупных городах. Наблюдатели отмечали, что явных нарушений выявлено не было, выборы прошли в соответствии с соблюдением избирательного законодательства», — рассказал журналистам председатель Молодежного Союза юристов Новосибирской области, член Общественной палаты региона Олег Пучков.

«Любопытно, что в Новосибирской области в избирательных кампаниях местного уровня баллотируются исключительно представители парламентских политических партий, что говорит об их заинтересованности вести партийную работу на муниципальном уровне. Так, суммарно партия «Единая Россия» выдвинула 61 кандидата, ЛДПР — 13 кандидатов, КПРФ — 10 кандидатов. Ни один кандидат от партии «Справедливая Россия» на прошедших выборах в регионе в избирательных бюллетенях представлен не был. Лидером по числу кандидатов на местном уровне по-прежнему остаётся «Единая Россия», однако народной поддержкой обладают и самовыдвиженцы, в большинстве своём являющиеся представителями рабочих профессий», — отметил он.

«Важно отметить, что непарламентские партии, сетующие на создание для них искусственных барьеров для прохождения во власть, не выдвигают своих представителей для участия в выборах, что говорит об отсутствии необходимого уровня их социальной поддержки. И если говорить о так называемом «муниципальном фильтре» на выборах высших должностных лиц, то поддержка на муниципальном уровне в этой связи особенно важна. Мне кажется, непарламентским партиям необходимо наиболее включаться в политическую гонку именно на местном уровне: выборов в сельсоветы и советы муниципальных депутатов», — подчеркнул эксперт.