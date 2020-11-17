Москва, , 16:34 — REGNUM По итогам саммита БРИКС одобрена Московская декларация с планами объединения до 2025 года, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин.

В заявлении содержится антитеррористическая стратегия и обновленная стратегия экономического партнерства объединения на период до 2025 года.

«Мы предполагаем утвердить сегодня подготовленную к саммиту Московскую декларацию, в которой отражены общие оценки положения дел в мире… Кроме того, надо одобрить еще два документа — антитеррористическую стратегию БРИКС и обновленную стратегию экономического партнерства объединения до 2025 года. Если ни у кого нет возражений, предлагаю считать упомянутые документы принятыми», — сказал Путин, обращаясь к лидерам стран БРИКС.

Возражений никто из них не высказал.

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