Варшава, , 16:13 — REGNUM Польский экономический институт выпустил отчет «Европа 2050. Основные риски в эпоху после COVID-19». В нем эксперты оценили проблемы, с которыми Евросоюз может столкнуться в ближайшие десятилетия. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«В связи с глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19, вместо того, чтобы писать о возможностях для Европы, мы решили сосредоточиться на рисках. Мы проанализировали и те риски, что были выявлены и до 2020 года, и те, которые были выявлены в связи с пандемией. Мы обратили внимание на то, что угрожает будущему Европейского союза, и к чему должны готовиться нынешние и будущие члены Европейской комиссии, а также правительства отдельных стран и их граждане, составляющие европейское сообщество», — сказал Петр Арак, директор Польского экономического института.

Эксперты отмечают, что пандемия ускорила многие тенденции, которые связаны с рисками, угрожающими будущему Европейского союза. Одна из них — необходимость переноса производства в Европу и США из Китая и стран Третьего мира, что влечет за собой прекращение глобализации на современном этапе.

Также в отчете говорится, что «ЕС будет всё больше терять позиции в технологической гонке с США и азиатскими странами, а затраты на борьбу с изменениями климата резко возрастут».

По мнению исследователей, внутри Европейского союза существует угроза растущего разделения на «победителей» и «проигравших» в процессе интеграции. Во время первой волны пандемии этот процесс можно было наблюдать на примере разделения Европы по оси Север — Юг. Стоимость грантов, которые Испания, Италия, Португалия и Греция получат в 2021—2022 годах из Фонда восстановления и устойчивости, составляет 110 миллиардов евро. Это примерно столько же, сколько получат другие 23 страны ЕС. В будущем поляризация динамики ВВП на душу населения может ослабить зону евро, считают эксперты.

Еще одной проблемой, с которой придется столкнуться ЕС в ближайшие десятилетия, выступает растущий экстремизм, который подпитывает терроризм и побуждает европейские политические партии двигаться в сторону крайне правых и крайне левых движений. Это, по мнению польских экспертов, негативно затронет все сферы европейского общества: от экономики до социальных отношений.