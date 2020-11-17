Париж, , 20:08 — REGNUM Министерство национального просвещения Франции сообщило о введении надбавки в 100 евро в месяц к зарплате учителей с мая 2021 года. Цель данной меры — «сделать профессию преподавателя более привлекательной».

Как сообщает Reuters, во вторник, 17 ноября, министерство национального просвещения Франции опубликовало коммюнике, в котором сообщило о выделении в рамках бюджета на 2021 финансовый год 400 миллионов евро на дополнительное вознаграждение преподавателей.

Эта мера коснется 31% учителей, которые работают менее 15 лет, а также сотрудников, вышедших на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр высшего образования ФранцииФредерик Видальобъявила о создании к началу будущего учебного года 30 тысяч новых мест в университетах.

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