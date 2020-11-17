Киев, , 20:07 — REGNUM Выходом Украины из конституционного кризиса может стать перезагрузка судебной реформы. Об этом заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова, сообщило 17 ноября информационное агентство УНИАН.

Чиновник отметила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное при участии «иностранных партнёров», лишено существенной части полномочий. Также значительные проблемы для Украины создаёт решение Конституционного суда (КСУ), которое отменило статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании.

«Я считаю, что можно найти выход через перезапуск судебной реформы, которая будет учитывать различные ее элементы», — сказала она.

Напомним, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что власти Украины специально устроили конституционный кризис, чтобы отвлечь общество от итогов местных выборов.

Читайте также: В Раде рассказали о спасении Украины через выборы