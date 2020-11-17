Милан, Италия, 17 ноября 2020, 19:39 — REGNUM Миланский зеленый форум начнет работу 20 ноября 2020 года. В этом году он пройдет в онлайн-режиме.
В фокусе внимания мероприятия будет Европейский зеленый курс, направленный на устойчивое развитие экономики Европейского союза и достижение углеродной нейтральности (нулевых выбросов парниковых газов) к 2050 году.
Миланский зеленый форум направлен на усиление внимания к экологической повестке, на обсуждение потенциала возможного радикального изменения парадигмы, поэтому он одновременно касается вопросов, волнующих простых граждан, представителей бизнеса и всех государств планеты. На форуме будут представлены новые технологические решения, озвучен новый подход к взаимосвязи научных исследований и промышленности в рамках Европейского зеленого курса, а также впервые будет проведено межотраслевое сравнение существующих политических и промышленных стратегий.
Среди многочисленных спикеров форума с докладами выступят:
Дэвид Сассоли — президент Европейского парламента;
Сандрин Диксон-Деклев — сопрезидент Римского клуба;
Джонатан Уилкинсон — министр окружающей среды и изменения климата Канады;
Марко Ламбертини — генеральный директор WWF International;
Пегги Браннинган — директор по глобальной экологической устойчивости в LinkedIn Corporation;
Массимо Гаудина — глава представительства Европейской комиссии в Милане.
Повестка дня форума включает обсуждение таких вопросов, как:
- декарбонизация энергетического и финансового секторов;
- анализ важнейших направлений защиты окружающей среды;
- признаки экологичности продуктов и услуг;
- юридический статус объектов живой природы;
- экологические преступления;
- взаимосвязь филантропии и экологии;
- возобновляемое органическое сельское хозяйство как фактор климатических изменений.
Онлайн-формат позволит участникам форума получить доступ к мультимедийному контенту, разделенному на конференц-панели, к интервью с основными лидерами мнений в той или иной отрасли. Кроме того, есть возможность посетить цифровую ярмарку — виртуальные стенды компаний, стартапов и государственных органов, получить возможность виртуального взаимодействия с экспонатами и познакомиться с документами и отчетами.