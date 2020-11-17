Милан, Италия, , 19:39 — REGNUM Миланский зеленый форум начнет работу 20 ноября 2020 года. В этом году он пройдет в онлайн-режиме.

Миланский зелёный форум 2020

В фокусе внимания мероприятия будет Европейский зеленый курс, направленный на устойчивое развитие экономики Европейского союза и достижение углеродной нейтральности (нулевых выбросов парниковых газов) к 2050 году.

Миланский зеленый форум направлен на усиление внимания к экологической повестке, на обсуждение потенциала возможного радикального изменения парадигмы, поэтому он одновременно касается вопросов, волнующих простых граждан, представителей бизнеса и всех государств планеты. На форуме будут представлены новые технологические решения, озвучен новый подход к взаимосвязи научных исследований и промышленности в рамках Европейского зеленого курса, а также впервые будет проведено межотраслевое сравнение существующих политических и промышленных стратегий.

Среди многочисленных спикеров форума с докладами выступят:

Дэвид Сассоли — президент Европейского парламента;

Сандрин Диксон-Деклев — сопрезидент Римского клуба;

Джонатан Уилкинсон — министр окружающей среды и изменения климата Канады;

Марко Ламбертини — генеральный директор WWF International;

Пегги Браннинган — директор по глобальной экологической устойчивости в LinkedIn Corporation;

Массимо Гаудина — глава представительства Европейской комиссии в Милане.

Повестка дня форума включает обсуждение таких вопросов, как:

декарбонизация энергетического и финансового секторов;

анализ важнейших направлений защиты окружающей среды;

признаки экологичности продуктов и услуг;

юридический статус объектов живой природы;

экологические преступления;

взаимосвязь филантропии и экологии;

возобновляемое органическое сельское хозяйство как фактор климатических изменений.

Онлайн-формат позволит участникам форума получить доступ к мультимедийному контенту, разделенному на конференц-панели, к интервью с основными лидерами мнений в той или иной отрасли. Кроме того, есть возможность посетить цифровую ярмарку — виртуальные стенды компаний, стартапов и государственных органов, получить возможность виртуального взаимодействия с экспонатами и познакомиться с документами и отчетами.