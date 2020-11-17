Ташкент, , 15:58 — REGNUM Председателем государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды Узбекистана назначен Алишер Максудов, сообщили в пресс-службе комитета.

16 ноября соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ранее Максудов возглавлял правление АО «Узпахтасаноат» («Узхлоппром»). Его кандидатуру одобрили в парламенте республики.

Алишер Максудов родился в 1974 году. В 1996 году окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, в 2003 году — Ташкентский государственный экономический университет.

Бывший глава комитета по экологии и охране окружающей среды Шавкатжон Абдуразаков назначен и. о. хокима (главы) Наманганской области Узбекистана.