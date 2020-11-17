Киев, , 15:57 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины начали сбор подписей за отставку правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом написал депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 17 ноября в своём Telegram-канале.

«Уже 80 народных депутатов подписали наше постановление об отставке правительства. Призываю коллег присоединяться», — заявил Гончаренко.

По его словам, «карантин выходного дня», введённый правительством, «отправил в нокдаун» экономику Украины.

«Они берут пример с Германии, США и других стран, где действительно усилили нормы карантина. Но почему-то забывают уточнить, что там бизнесу дали налоговые каникулы, выплачивают компенсации…», — прокомментировал депутат.

Он добавил, что правительство Украины, в отличие от властей развитых стран, просто закрыло тысячи бизнесов и оставило десятки тысяч людей без средств к существованию.

Напомним, ранее Верховная рада не смогла одобрить решение, смягчающее так называемый «карантин выходного дня».

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