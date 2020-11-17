Киев, 17 ноября 2020, 15:57 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины начали сбор подписей за отставку правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом написал депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 17 ноября в своём Telegram-канале.
По его словам, «карантин выходного дня», введённый правительством, «отправил в нокдаун» экономику Украины.
Он добавил, что правительство Украины, в отличие от властей развитых стран, просто закрыло тысячи бизнесов и оставило десятки тысяч людей без средств к существованию.
Напомним, ранее Верховная рада не смогла одобрить решение, смягчающее так называемый «карантин выходного дня».
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