Баку, , 15:56 — REGNUM Во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе на власти Азербайджана оказывалось постоянное давление. Об этом 17 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, которое транслировал телеканал АЗТВ.

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"В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов», — заявил азербайджанский лидер.

Также Алиев отметил, что в ответ он говорил, что никто не сможет преградить Баку путь и что азербайджанская сторона пойдет в данном вопросе до конца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются.