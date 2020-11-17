Брюссель, , 15:52 — REGNUM Обеспокоенность по поводу вывода американских войск из Афганистана выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 17 ноября издание The Hill.

Ранее из целого ряда источников стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует вывести несколько тысяч американских военнослужащих с Ближнего Востока.

По словам Столтенберга, при таком развитии событий блок НАТО, контингент которого в Афганистане на 50% состоит из американских военных, придется принимать «сложное решение».

"Мы находимся в Афганистане почти 20 лет, и ни один союзник по НАТО не хочет оставаться там дольше, чем необходимо», — говорится в заявлении Столтенберга.

«Но в то же время цена за слишком ранний или несогласованный вывод может быть очень высокой», — подчеркнул он.

По словам генсека альянса, Афганистан «рискует снова стать платформой для международных террористов, которые будут готовить и осуществлять теракты внутри наших стран. Более того, в случае вывода американских войск террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могла бы восстановить свои позиции в Афганистане.

Напомним, по информации американских СМИ, действующий президент США Дональд Трамп намерен в скором времени отдать приказ о выводе дополнительных войск из Афганистана и Ирака. Как отметили представители министерства обороны, к середине января американских военных в Афганистане может сократить с 5 тыс. до 2,5 тыс., а в Ираке с 3 тыс. до 2,5 тыс. военнослужащих.