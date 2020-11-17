Москва, , 15:52 — REGNUM В Ираке, Ливане, Афганистане и ряде других стран сохраняются риски обострения обстановки. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 ноября на заседании БРИКС в формате видеоконференции.

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Обстановка в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в странах Персидского залива может обостриться. Дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и Северной Африке, так, в Ливии и Йемене продолжаются бои, а политическое урегулирование в Сирии требует усилий.

Путин таким образом охарактеризовал ситуацию в области глобальной и региональной безопасности. Обстановка в целом остаётся сложной. Серьёзную угрозу представляют международный терроризм и наркотраффик, масштабы киберпреступности заметно возросли, уточнил он.

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