Москва, , 15:50 — REGNUM В России могут начать увольнять педагогов, которые используют работу в сфере образования для разжигания розни или для побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ. С таким предложением выступила временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сообщил 17 ноября на заседании комиссии её глава Андрей Климов.

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«Дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве», — сказал сенатор.

«При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России», — добавил Климов.

Это законопроект комиссия Совфеда РФ предложила внести в Госдуму безотлагательно.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию РФ. В ходе общероссийского голосования, которое проходило в стране с 25 июня по 1 июля, внесение изменений в Основой закон страны одобрили почти 78% участников голосования, против выступили 21,27% проголосовавших.

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