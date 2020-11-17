Ново-Огарево, Московская область, , 15:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС согласился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в том, что весь мир является одной семьёй, но при этом добавил, что «в семье не без урода».

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"Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться», — сказал глава государства, обращаясь к Моди.

Российский лидер указал на современные глобальные угрозы, среди которых терроризм.

«В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: «В семье не без урода», — добавил Путин.

Он уточнил, что есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября двенадцатый саммит БРИКС в режиме видеоконференции проходит под председательством президента России Владимира Путина. Главы России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР обсудят перспективы сотрудничества.