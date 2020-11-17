Минск, , 15:54 — REGNUM Евросоюз заморозил и снизил уровень всех видов диалога с официальным Минском до такого же решения белорусской стороны. Об этом 17 ноября заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"ЕС уже заморозил и понизил уровень всех видов диалога с Белоруссией еще раньше», — сказал он, комментируя решения белорусских властей снизить уровень участия в программе «Восточное партнерстве» с министерского до экспертного.

Также Стано указал, что Минску, по его мнению, следует предпринимать шаги для того, чтобы диалог был возобновлен.

Кроме того, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС рассказал, что главами МИД стран ЕС будет 19 ноября в ходе видеоконференции проведено обсуждение новых санкций против белорусской стороны, включая расширение черного списка официальных белорусских лиц и новые виды рестриктивных мер.

«Главы МИД ЕС в четверг на видеоконференции рассмотрят возможность новых санкций против Белоруссии. Мы рассматриваем все варианты, введение новых видов рестриктивных мер возможно, если на это будет согласие всех стран ЕС», — отметил Стано, говоря о возможности введения ЕС против Белоруссии санкций экономического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что диалог между Белоруссией и Евросоюзом по правам человека приостанавливается белорусской стороной.