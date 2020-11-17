Бишкек, , 15:47 — REGNUM Министерство финансов планирует выделить из бюджета 200 млн сомов (180,2 млн рублей) на проведение досрочных выборов президента Киргизии. Об этом на заседании парламентского комитета заявил замглавы минфина Улукбек Карымшаков, передает «24.kg».

По словам высокопоставленного чиновника, в случае, если победителя не удастся определить сразу, то на организацию второго тура президентских выборов будет дополнительно выделено из казны еще 137 млн сомов (123,4 млн рублей).

Также он отметил, что на повторные парламентские выборы киргизстанские власти готовы потратить 317 млн сомов (285,6 млн рублей).

Если же будет организован референдум об изменении Конституции (с фактическим переходом от парламентской к президентской форме правления — прим. ИА REGNUM), то на его проведение предусмотрено 310 млн сомов (279,3 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что итоги прежних парламентских выборов, состоявшихся 4 октября 2020 года, были аннулированы после произошедших в Бишкеке массовых беспорядков, приведших к отставке правительства и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Повторные парламентские выборы назначены на 20 декабря 2020 года, а досрочные выборы президента Киргизии — на 10 января 2021 года.