Москва, , 15:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении неприкосновенности экс-президента РФ и членов его семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Решение принимается в интересах наших граждан, избирателей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Путин в салоне самолёта Ту-214СР Kremlin.ru

«Мы с вами таким образом защищаем нашу страну, чтобы человек, который принимает сейчас решения (президент РФ Владимир Путин — ИА REGNUM), чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра, что государство заботится, чтобы все решения принимались в интересах страны», — отметил Володин.

Прописывается процедура лишения неприкосновенности экс-главы государства. Лишить бывшего главу государства неприкосновенности сможет Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления». Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети парламентариев.

Сейчас экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

«Неприкосновенность президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку», — говорится в документе.

Нормы проекта закона не распространяются на экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий.

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