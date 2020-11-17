Киев, , 15:48 — REGNUM Депутатам Верховной рады Украины не удалось принять проект постановления, смягчающий «карантин выходного дня». Об этом сообщил 17 ноября парламентский телеканал «Рада».

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Решение №4381, которое рекомендует правительству Украины смягчить карантинные ограничения, поддержали всего 149 парламентариев из 226 необходимых.

Напомним, ранее у стен Верховной рады Украины собрались предприниматели, протестовавшие против «карантина выходного дня» и введения обязательных кассовых аппаратов.

В ходе протеста были зафиксированы столкновения с полицией.

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