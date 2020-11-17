Сухум, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал, что вопрос о спорной территории между Абхазией и РФ в районе поселка Аибга будет решен справедливо. Об этом, как передает агентство Apsny, 17 ноября рассказал президент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции.

Через село проходит река Псоу, которая в основном является границей между Абхазией и Краснодарским краем. О принадлежности населенного пункта стороны спорят несколько десятков лет, и там установлен особый режим, который запрещает в Аигбе односторонние действия. Около недели назад в Абхазии возмутились тем, что там городские власти Сочи построили мост между двумя частями села.

«Я рассказал ему о том, что я знаю об Аибге, о том, какие документы есть у меня. Мы обсуждали этот вопрос спокойно. Президент России заявил, что вопрос будет решен справедливо и законно, когда придет время», — рассказал Бжания.

Он добавил, что передвижение по мосту в этом селе будут контролировать российские и абхазские пограничники, которые не допустят незаконного пересечения границы и перемещения товаров.

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