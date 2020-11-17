Москва, , 15:41 — REGNUM Предложение председателя КНР Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине актуально в условиях пандемии коронавируса. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 17 ноября на саммите объединения, проходящем в режиме видеоконференции.

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"Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях», — подчеркнул Путин, взяв слово после выступления китайского лидера.

Путин заявил, что поддерживает идею проведения такого симпозиума, и выразил уверенность, что коллеги по БРИКС считают так же.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент также отметил, что страны БРИКС открыты другу другу для обмена опытом, специалистами, вакцинами и препаратами.

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