Москва, 17 ноября 2020, 15:28 — REGNUM Иностранные государства, которые отказались принять участие в Международной конференции по содействию возвращению беженцам, прошедшей в Дамаске, пошли против интересов сирийских граждан. Об этом сегодня, 17 ноября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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В свою очередь, по словам Лаврова, государства, которые направили свои делегации на это международное мероприятие, «подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы сирийский кризис был урегулирован без каких-либо попыток разыгрывать геополитические игры, комбинации, исключительно в интересах сирийского народа».
Министр иностранных дел выразил убеждённость, что международное сообщество в любом случае осознает свою ответственность за оказание содействия не только гражданам Сирии, но и другим народам, которые оказываются в ситуации конфликтов.
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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты и их союзники, которые настойчиво призывали к бойкоту международной конференции, в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты в отношении Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам состоялась в Сирии 11−12 ноября. В ней приняли участие делегации и представили более чем 20 государств, а также международных организаций, таких как Международный комитет Красного креста.
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