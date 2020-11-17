Москва, , 15:31 — REGNUM Подходы государств БРИКС к вопросам повестки «Большой двадцатки» близки или совпадают. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 ноября на саммите объединения, проходящем в режиме видеоконференции.

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«В связи с проведением 21−22 ноябра в Саудовской Аравии саммита «Группы двадцати» отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов работы «двадцатки» близки или совпадают», — сказал глава Российского государства.

Он пояснил, что говорит в том числе о вопросах реформирования таких международных структур как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО) или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Непосредственный вклад БРИКС помог сформировать в G20 комплексный пакет мер по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса. Основной упор при этом сделан на восстановлении производственных цепочек и открытый характер торговли.

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