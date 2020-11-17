Киев, , 15:31 — REGNUM Перепись населения на Украине состоится, однако когда — неизвестно. Об этом заявил член правительства Украины Олег Немчинов 17 ноября в интервью изданию «РБК-Украина».

По его словам, проведение переписи зависит от наличия денег и эпидемиологической ситуации в стране.

«Финансовая — это очень дорогой проект… И эпидемическая составляющая — должно быть 150 тыс. одних только людей, которые должны осуществлять перепись», — рассказал министр.

Он отметил, что подготовка к проведению переписи занимает минимум полтора года, а значит, чтобы провести перепись в 2023 году нужно начинать её готовить уже в 2021 году.

Напомним, ранее Немчинов заявлял о возможном начале подготовки в 2020 году к переписи 2022 года. Отметим, что последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году.

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