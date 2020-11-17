Москва, , 15:30 — REGNUM Заявление Госдепа США о том, что власти США и Франции ожидают от России подробностей о роли Турции в ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 17 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Что тут объяснять-то? итак все понятно. Азербайджан, являющийся сателлитом Турции, которая в свою очередь является сателлитом НАТО, в ходе военного конфликта отобрал у Армении, которая является сателлитом России, три области в Нагорном Карабахе», — написал Алексей В.

Многие комментаторы не поняли, почему власти США и Франции ждут разъяснений от Российской Федерации. Они призвали США и Францию получить разъяснения от самой Турции и не беспокоить Россию по такому поводу.

«Странная постановка вопроса от США. А почему бы США не спросить у Турции, о ее роли. Зачем этот сломанный телефон? Они вроде бы в одном блоке НАТО состоят, а тут Россия должна что-то пояснять за Турцию. Французы понятно чего ждут. Эрдоган пошлет Макрона за разъяснениями по известному адресу, но американцам то он может пояснить, что он делает в Азербайджане. А вообще, с какой радости Россия кому-то должна что-то пояснять?», — задаётся вопросом Сергей И.

Некоторые пользователи отметили, что страны Запада сами приложили руку к конфликту в Нагорном Карабахе. Просто Турция вырвалась из-под контроля, что не понравилось США и Франции, считают они.

«Так задается встречный вопрос: а роль США и Франции в этом конфликте какая? Интересно девки пляшут заокеанские! 30 лет США и Франция являлись сопредседателями Минской группы, и что-то сдвинулось с мертвой точки? Ровным счетом ничего! Политика этих заокеанских и европейских государств привела ко второй Карабахской войне, хотя они были гарантами выполнения резолюций Совбеза ООН по освобождению именно азербайджанских земель. И что в итоге? Война, гибель людей и опять беженцы!», — написал пользователь под псевдонимом «Обычный человек 2».

Тем не менее, многие пользователи самостоятельно описали роль Турции на территории Нагорного Карабаха. Они пришли к выводу, что Анкара намеревается раскачать ситуацию, чтобы создать напряжённость в кавказском регионе.

«Роль Турции в этом регионе это продолжить и дальше раскачивать ситуацию и заодно проложить уверенную дорогу для боевиков из Сирии и Ливии пока на территорию Южного Кавказа, а скоро уже и Северного. Роль России до последнего этого не замечать и начать волноваться, только когда уже злые османы осадят Москву», — считает Александр И.

Напомним, 16 ноября в госдепартаменте США заявили о том, что власти США и Франции ожидают от России подробностей о роли Турции в ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.