Москва, , 15:24 — REGNUM Неформальное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) выступает за развитие конструктивных отношений с другими государствами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 17 ноября на заседании БРИКС.

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«Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями», — сказал Путин.

По общему мнению, добавил он, в основе такого взаимодействия должны лежать принципы уважения устава ООН и базовых норм мирового права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования разногласий.

Так, форматы «БРИКС плюс» и «БРИКС аутрич», которые направлены на привлечение других стран к решению общих проблем, вызовов и задач, доказали свою эффективность.

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