Бишкек, , 15:21 — REGNUM Антикоррупционная служба выявила многочисленные факты коррупционных преступлений со стороны руководства социального фонда Киргизии. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

По данным следствия, высокопоставленные чиновники соцфонда на систематической основе вымогали деньги у руководителей территориальных подразделений ведомства, которые под видом различных расходов незаконно выводили денежные средства со счетов социального фонда.

Организатором преступной схемы антикоррупционная служба назвала руководителя аппарата социального фонда Акылбека Байдылдаева, который через координаторов фонда по областям устраивал поборы с подчиненных в особо крупном размере.

В итоге чиновника задержали и водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности.