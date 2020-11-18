Москва, , 04:07 — REGNUM После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе остается множество вопросов, которые требуют своего решения. Что предстоит сделать тем, кто хочет предотвратить продолжение войны в Закавказье и ждать ли России броска враждебных ей сил на территорию Донбасса, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Карабахский конфликт Иван Шилов © ИА REGNUM

Трехстороннее соглашение, подписанное Путиным, Алиевым и Пашиняном, ставшее основой договоренности о прекращении боевых действий, предстоит еще дорабатывать с учетом новых условий. Вопросов возникает много, причем статус Нагорного Карабаха, если его не определить, может в будущем оказаться слабым местом в позиции Армении.

Но и кроме того, гражданам Армении следует признать роковую роль премьер-министра Пашиняна в провале и непосредственной дезорганизации обороны Нагорного Карабаха. России же следует теперь, после столь «удачного» эксперимента Турции и Азербайджана, готовиться к украинскому нападению на Донбасс. Читайте статью Михаила Демурина «Война в Карабахе остановлена. Надо готовиться к войне в Донбассе».