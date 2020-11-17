Нур-Султан, , 15:19 — REGNUM Правительство Казахстана планирует направить в Киргизию гуманитарный груз из двух миллионов медицинских масок, сообщили 17 ноября в пресс-службе казахстанского премьер-министра.

Решение об оказании гуманитарной помощи принято в связи с обращением Бишкека. Казахстан также направит в соседнюю республику 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбеков встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Киргизская сторона обратилась за экономической и технической помощью в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Узбекистан направил в Киргизию 3 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Ранее из Ташкента в Бишкек прибыл самолет с индивидуальными средствами защиты на борту.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан направил в Киргизию 3 тыс. тонн пшеницы