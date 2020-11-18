Токио, , 03:11 — REGNUM Интересно, что хотя японский премьер — министр Ёсихидэ Суга и поторопился поздравить Джо Байдена с победой на американских выборах, ни сам он, ни граждане Японии не ожидают особых перемен к лучшему от возможной смены президента страны-сюзерена. Почему Япония погружена в такой скепсис по отношению к стране-«владельцу», рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Предыдущий глава японского правительства Синдзо Абэ сумел прославиться своей «верностью» президенту США Дональду Трампу, что было полезно для Японии, как союзника США в пору предыдущего президентства. Но если в Белом доме усядется Байден, отношения, которые предстоит строить Суга, придется строить не из самого удобного для Токио положения.

Трамп за время своего президентства провел мощную торговую атаку на Китай, но в Японии ожидают, что в этом отношении политика Вашингтона, приносящая много неудобств Токио, не изменится. Совсем другие ожидания лелеют японские ультраправые, мечтающие набрать политический капитал на ухудшении отношений между США и Россией.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Япония: «Сюзерен уходит, да здравствует сюзерен!»».