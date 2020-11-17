Москва, , 15:11 — REGNUM В России гражданам, которые признаны иностранными агентами, могут запретить занимать должности в государственных и муниципальных органах. С таким предложением выступила временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сообщил 17 ноября глава комиссии Андрей Климов.

«Предлагается также ввести в избирательное законодательство понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента», и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента», — добавил Климов.

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Кроме того, предложено признавать иноагентами физических лиц, которые участвуют в политической деятельности в России или целенаправленно собирают сведения в военной сфере за средства из иностранных источников.

Напомним, сегодняшнее заседание временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ посвящено обсуждению особенностей использования российских некоммерческих организаций и граждан для целей вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России на современном этапе и обозримом будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о СМИ-иностранных агентах и иноагентах-физлицах. Так, в России иностранными агентами могут быть признаны физлица, если они «распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы и получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан».

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