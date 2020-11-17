Москва, , 15:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, касающийся досрочного прекращений полномочий членов Совфеда и депутата, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Расширяется перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора РФ, депутата Госдумы в случае выявления факта несоблюдения им требований, ограничений и запретов, предусмотренных законодательством для лиц, претендующих на соответствующие должности, в установленные периоды и сроки. Предусматривается в качестве основания для досрочного прекращения полномочий парламентариями утрата ими гражданства РФ или приобретение гражданства (подданства) иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Закрепляется особый порядок лишения неприкосновенности сенатора РФ — экс-президента РФ, который должен осуществляться в порядке, предусмотренном ст.93 Конституции РФ, с учетом федерального закона, устанавливающего гарантии президенту РФ, прекратившему исполнения своих полномочий, и членам его семьи.

Исключаются положения о предоставлении депутату Госдумы или сенатору прежнего места работы (должности) либо прежней должности по месту прохождения военной и иной, приравненной к ней службе. При этом, срок полномочий сенатора РФ и депутата засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы.

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