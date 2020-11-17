Ново-Огарево, Московская область, , 15:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости по Нагорному Карабаху соблюдаются.

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«Важно, что договоренности (по Нагорному Карабаху) соблюдаются, — сказал глава государства, выступая на саммите БРИКС. — Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется».

Российский лидер подчеркнул, что таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.