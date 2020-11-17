Москва, , 15:09 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о формировании Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Инициатива, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным, направлена на реализацию новых положений Конституции РФ.

Новое наименование «сенатор» для членов Совфеда взято не из американской, а из римской практики, уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). При этом в Конституции сохраняется термин «член Совета Федерации».

Согласно законопроекту, Совфед состоит из сенаторов — по два представителя от каждого региона страны: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ — на срок полномочий соответствующего органа.

Кроме того, в верхнюю палату парламента, согласно поправкам, входят не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Пост сенатора может занять и президент РФ, причем также пожизненно. При этом глава государства должен прекратить исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае отставки.

Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Также предлагается установить, что сенаторы — представители РФ назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно (не более семи сенаторов). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента и может осуществляться по его усмотрению в любое время.

При этом в Госдуме не считают, что принятие закона превратит Совфед, по выражению депутата от КПРФ Николая Харитонова, в «дом престарелых». Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на возраст президентов США и Китая.

«Опыт — он на плечах приобретается, и мудрость с годами приобретается», — отметил он. — «Вы посмотрите, что происходит в двух державах — в США и в Китае. Молодость — тот недостаток, который быстро проходит, но еще раз хочу подчеркнуть: страны, которые многого добились, уважают опыт и мудрость».

Проект закона устанавливает требования к кандидатам в члены Совфеда, также прописывается, что сенатором может стать и депутат Госдумы-одномандатник. Дополняются исключения из «ценза оседлости» (срок обязательного проживания в регионе) для кандидатов в сенаторы — представителей субъектов РФ.

Одновременно расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности — по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права.

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