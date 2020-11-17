Ново-Огарево, Московская область, , 15:09 — REGNUM Россия придаёт первоочередное внимание дальнейшему развитию сотрудничества в рамках БРИКС. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«Россия придаёт и будет придавать первоочередное внимание дальнейшему развитию сотрудничества между государствами БРИКС, укреплению позиций нашего объединения на международной арене», — заявил Путин.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас за дружескую поддержку, слаженное и результативное взаимодействие в текущем году», — указал он.