Москва, , 15:18 — REGNUM Заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что оппозиция намерена добиваться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка, вызвало бурю негодования со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Вот так кухарка о народе заботиться? Боюсь даже представить, как раздербанили бы страну, если бы она к сласти пришла, вернее её польско-литовские хозяева», — написал Илья А.

По мнению многих пользователей, Тихановская своими угрозами, по-сути, призналась в том, что работает на страны Евросоюза, которые намерены вторгнуться во внутреннюю политику Белоруссии в своих интересах.

«Однако, не сообщила откуда взяла такие данные. Вот вам и Тихоновская. Всё и так было предельно понятно, а теперь и сама призналась, что работает на ЕС. Так что ждите господа митингующие и протестующие, началось. Думаете, что ваших семей не коснутся эти санкции? А потом по нарастающей. Это называется, доигрались. Практически развалили страну, продались ЕСникам. Не зря кухарка ездила к Меркель, интересно на какие шиши безработная домохозяйка катается по «заграницам»?», — пишет пользователь Галина.

Пользователи также отметили, что угрозы Тихановской направлены не на политическую систему республики, а на белорусский народ. Они призвали протестующих опомниться и перестать оказывать поддержку данной особе.

«Как сами белорусы это терпят, такое высказывание — погубить экономику своей страны, в котором она баллотировалась в президенты, это получается, она вообще не думает о народе Белоруссии, а что же было бы, если б она стала президентом? Сожжена была бы до земли, получается, с таким президентом. За кого Вы протестуете, кого Вы поддерживаете, народ Белоруссии? Опомнитесь», — обратился Алексей К.

Отдельные комментаторы отметили, что в случае отключения Белоруссии от SWIFT, республике придёт на помощь Российская Федерация, которая не оставит дружественную страну в экономической беде.

«Это не самое страшное. Введут карты МИР. Самое страшное то, что эта особа показала зубы свои не Лукашенко, а всем белорусам. И те до сих пор продолжают ей в рот смотреть. Не все, конечно, но достаточное количество, чтобы устраивать беспорядки», — написал Александр Р.

Напомним, 16 ноября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция намерена добиваться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.