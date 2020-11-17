Ново-Огарево, Московская область, , 15:07 — REGNUM Подходы БРИКС и G20 схожи по многим пунктам и направлениям. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сверка позиций и подписание декларации: XII саммит БРИКС – все новости»

«В связи с проведением 21−22 ноября в Саудовской Аравии саммите G20 отмечу, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов работы «двадцатки» близки или совпадают», — заявил Путин.

«Это касается реформирования ключевых глобальных институтов: Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения. При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер «двадцатки» по преодолению негативных последствий пандемии», — указал он.

Основной акцент при этом сделан на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли.

«В этом же русле идёт и российская инициатива о так называемых «зелёных коридорах», свободных от войн и санкций — в первую очередь в отношении гуманитарных поставок продовольствия и медикаментов», — подчеркнул президент.