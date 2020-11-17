Варшава, , 15:06 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда направил официальные поздравления победителю выборов в Молдавии. Избранным президентом стала Майя Санду, бывший премьер-министр, прозападный и правоцентристский политик. Об этом передает Polskie radio 24.

В поздравительном послании Анджей Дуда написал, что Польша и Молдавия тесно сотрудничают в рамках Восточного партнерства. «Польша неизменно остается сторонником более тесного диалога между Молдавией и Европейским союзом и готова и дальше поддерживать администрацию и общество Республики Молдова в ее проевропейских устремлениях», — подчеркнул президент Польши.

В поздравлении также отмечается, что «обе нации объединяют дружба и доверие, общее уважение к демократическим ценностям и свободе». Дуда также выразил уверенность в том, что руководство Молдавией со стороны Майи Санду станет периодом дальнейшего углубления двустороннего диалога между Варшавой и Кишиневым.

«Сегодня, госпожа президент, я сердечно приглашаю вас посетить Республику Польша в первый удобный для Вас день», — написал Анджей Дуда.