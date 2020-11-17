Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили и ориентированная на него оппозиция в Грузии являются главной антизападной силой в стране. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 17 ноября сделала одна из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и экс-глава минюста Грузии Тея Цулукиани на брифинге.

«Михаил Саакашвили и контролируемая им часть оппозиции остаются главной антизападной силой в Грузии. Наглядным доказательством этого являются традиционные антизападные высказывания Саакашвили», — заявила экс-министр.

Она указала на то, что бывший президент накануне выступил с резкой критикой в адрес главы наблюдательной миссии от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокса. За то, что представитель ПАСЕ положительно отозвался о голосовании на парламентских выборах, которое прошло в Грузии 31 октября, Саакашвили, выступая на телевидении, назвал его «российским агентом».

«Возникает вопрос, что стало причиной нападения на один из международных институтов? Вероятно, дело в том, что заключение этого института просто не совпадало с проповедуемой им ложной реальностью, будто он выиграл выборы, а не «Грузинская мечта», — заявила Цулукиани.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», а ЕНД оказалась на втором месте. Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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