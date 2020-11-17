Москва, , 15:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу с днем рождения. Об этом глава РФ сказал 17 ноября на саммите БРИКС.

Российский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов в деятельности на благо своего народа. 17 ноября Сирил Рамафоса отмечает свое 68-летие. Он возглавляет ЮАР с 15 февраля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября двенадцатый саммит БРИКС в режиме видеоконференции проходит под председательством президента России Владимира Путина. Главы России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР обсудят перспективы сотрудничества.

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