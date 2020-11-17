Ново-Огарево, Московская область, , 15:02 — REGNUM Страны БРИКС последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими международными организациями и структурами. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«Участники нашего объединения последовательно выступают за развитие конструктивных отношений с другими государствами, интеграционными структурами и международными организациями, в том числе в доказавшем свою эффективность формате BRICS+ и BRICS Outreach», — заявил Путин.

«По нашему мнению, такое взаимодействие должно и далее строиться на принципах уважения Устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров», — указал он.