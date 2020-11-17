Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Судьба Дональда Трампа в качестве президента США весьма поучительна. Почему Трамп противопоставил себя почти всему американскому истеблишменту и сможет ли его конкурент Джо Байден выполнить свои обещания, если придет к власти, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

США Иван Шилов] © ИА REGNUM

Трамп в своей попытке «сделать Америку снова великой» пошел против желаний и привычного образа действий огромного большинства американского политического класса. Отсюда и предательства, которыми сопровождалось его президентство, бегство из его команды вчерашних союзников и ненависть однопартийцев.

Тем не менее, даже если Трамп проиграет битву, Байден вполне может подготовить ему победу через четыре года, даже сам того не желая. Еще бы, ведь с такой заоблачно-невыполнимой программой он просто обречен на провал, не так ли? Читайте статью Александра Халдея «Выборы президента США трансформируются в попытку госпереворота».