Москва, , 15:11 — REGNUM Китай продемонстрировал всему миру, как можно успешно бороться с новым коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 ноября на заседании БРИКС.

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«Китай первым столкнулся с этой угрозой, с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться», — подчеркнул российский президент.

Он отметил, что борьба Китая с распространением инфекции дала существенный, а также ясный и понятный результат. Это хороший пример для других государств. Страны БРИКС, добавил он, открыты другу другу для обмена опытом, специалистами, вакцинами и препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер призвал государства БРИКС объединить усилия по массовому выпуску вакцин против коронавируса в широкий гражданский оборот. Банк развития БРИКС зарезервировал 10 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса, также сообщил он.

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