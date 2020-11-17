Женева, Швейцария, , 14:59 — REGNUM «Полномасштабный гуманитарный кризис» разворачивается в Эфиопии из-за массового оттока жителей штата Тыграй, заявили 17 ноября в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Reuters.

«УВКБ ООН предупреждает, что в штате Тыграй в связи с массовым бегством жителей, спасающихся в соседнем Судане от продолжающихся вооруженных столкновений, разворачивается полномасштабный гуманитарный кризис», — подчеркнул официальный представитель управления Бабар Балох.

«УВКБ ООН находится в состоянии повышенной готовности для оказания помощи в находящимся в Тыграе, как только это будут позволять условия», — добавил он.

По данным агентства ООН, в день район покидает до 4 тыс. человек.

Напомним, вооруженные столкновения между федеральным правительством Эфиопии и бойцами Народного Фронта освобождения Тыграя начались в сентябре нынешнего года, когда региональное правительство Тыграя решило провести запланированные региональные выборы, которые эфиопский парламент ранее отложил из-за продолжающейся пандемии COVID-19.