Ново-Огарево, Московская область, , 14:55 — REGNUM Конфликт в Нагорном Карабахе может для полностью разрешиться при посредничестве России. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«В сентябре в острую фазу перешёл конфликт в Нагорном Карабахе. Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссное решение», — заявил Путин.

«В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договорённости о полном прекращении огня и развёртывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента», — напомнил он.

По его словам, договорённости соблюдаются, боевые действия полностью прекращены.

«Обстановка стабилизируется. Таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса. Причём на справедливой основе: в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», — указал президент.