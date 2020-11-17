Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября 2020, 14:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации в Ираке сохраняются.
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«Сохраняются риски обострения обстановки в Ираке, Ливане, Афганистане, в зоне Персидского залива», — сказал глава государства на заседании БРИКС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что банк развития БРИКС зарезервировал 10 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса.