Ново-Огарево, Московская область, , 14:51 — REGNUM В мире сохраняется множество очагов политической нестабильности. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«Ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной. По-прежнему серьёзную угрозу представляет международный терроризм и наркотраффик. Заметно возросли масштабы киберпреступности», — заявил Путин.

«Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и Северной Африке. Продолжаются вооружённые противостояния в Ливии и Йемене. Ещё многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии, сохраняются риски обострения обстановки в Ираке, Ливане, Афганистане и зоне Персидского залива», — указал он.