Минск, , 14:52 — REGNUM Диалог между Белоруссией и Евросоюзом по правам человека приостанавливается белорусской стороной. Об этом 17 ноября сообщил журналистам белорусский министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у президента Белоруссии по вопросам внешней политики в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», — сказал Маккей, добавив, что власти республики не могут оставлять без ответа введение санкций в отношении страны со стороны некоторых стран ЕС.

Также он отметил, что в рамках этих же ответных мер уровень участия Белоруссии в «Восточном партнерстве» будет снижен до экспертного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что ответные меры на возможное расширение санкций по отношению к Белоруссии со стороны Европейского союза готовят белорусские власти.