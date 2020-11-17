Баку, , 14:57 — REGNUM Азербайджан начал строить автомобильную дорогу между карабахскими городами Физули и Шушей. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил 17 ноября в своём обращении, которое транслировал телеканал АЗТВ.

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«Эта дорога очень важна, так как ведет в жемчужину Карабаха — Шушу», — подчеркнул Алиев.

Он отметил, что для Азербайджана закладка фундамента автотрассы Физули — Шуша стала историческим событием. Это первый проект, который будет реализован «на освобожденных от оккупации землях».

Как сообщало ИА REGNUM, Алиев ранее посетил города в Нагорном Карабахе, захваченные Азербайджаном в недавней военной операции.

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